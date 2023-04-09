MHP Uşak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Uşak Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Uşak Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Uşak Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Uşak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Uşak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Uşak Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Uşak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Uşak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Uşak Adayları listesi ve detaylar….
MHP UŞAK ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Uşak Milletvekili Aday listesi;
1 AYHAN KINDEN
2 OĞUZ ÇAKMAK
3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ