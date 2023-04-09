MHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Trabzon Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Trabzon Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Trabzon Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Trabzon Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Trabzon Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Trabzon Adayları listesi ve detaylar….
MHP TRABZON ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Trabzon Milletvekili Aday listesi;
1 BEKİR SITKI TARIM
2 YAVUZ TELLİOĞLU
3 ŞENER PUL
4 EDANUR ALTINTAŞ
5 YUSUF ÇAKMAK
6 MURAT AKSOY