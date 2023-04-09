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MHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tokat Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları!

MHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tokat Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tokat Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tokat Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları listesi ve detaylar….

MHP TOKAT ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Tokat Milletvekili Aday listesi;

1 YÜCEL BULUT

2 RECEP BOZDEMİR

3 AYHAN ÖZÇELİK

4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK

5 UFUK DEĞERLİYURT

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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