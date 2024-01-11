MHP Tokat adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Tokat adayı kim?
MHP'nin 31 Mart seçimlerde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7'si ilçe olmak üzere 55 adayı daha belli oldu. Peki, MHP Tokat adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Tokat adayı kim?
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tokat Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" olarak yazılı açıklama yaptı. Böylece Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye Başkan adayı daha kesinleşti. Peki, MHP Tokat adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Tokat adayı kim?
MHP TOKAT ADAYI AÇIKLADI MI?
8 İLDE DAHA MHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU
Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt
Aksaray - İrfan Çıtak
Bolu - İlhan Durak
Gümüşhane - Vedat Soner Başer
Kırıkkale - Harun Ulusoy
Kırklareli - Derya Bulut
Sivas - Reha Kars
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı:
Manisa - Cengiz Ergün
Mersin - Serdar Soydan
Amasya - Bayram Çelik
Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt - Hükmü Pekmezci
Çankırı - İsmail Hakkı Esen
Erzincan - Bekir Aksun
Karabük - Rafet Vergili
Karaman - Savaş Kalaycı
Kastamonu - Yüksek Aydın
Kütahya - Alim Işık
Nevşehir - Adnan Doğu
Niğde - Hamdi Doğan
Osmaniye - İbrahim Çenet
EFSANE VALİ'NİN OĞLU TOKAT'TAN ADAY GÖSTERİLDİ
Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, Tokat'ta da görev yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.