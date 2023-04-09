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MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tekirdağ Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Tekirdağ Adayları!

MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tekirdağ Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Tekirdağ Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tekirdağ Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Tekirdağ Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Tekirdağ Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Tekirdağ Adayları listesi ve detaylar….

MHP TEKİRDAĞ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Tekirdağ Milletvekili Aday listesi;

1 İLKER YÜCEL

2 KORAY ÖNSEL

3 MURAT TURNA

4 GÖKHAN BAYLAN

5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

6 FİLİZ ORMAN AKIN

7 HASAN MEMİŞOĞLU

8 NECMİ ÖZGÜL

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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