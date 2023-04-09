MHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sivas Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Sivas Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sivas Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sivas Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sivas Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sivas Adayları listesi ve detaylar….
MHP SİVAS ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Sivas Milletvekili Aday listesi;
1 AHMET ÖZYÜREK
2 İLKER İPEK
3 KENAN ÇARBOĞA
4 MURAT SEVİNÇ
5 BAHADIR GÖKMEN