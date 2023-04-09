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MHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şırnak Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları!

MHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şırnak Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şırnak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şırnak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları listesi ve detaylar….

MHP ŞIRNAK ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Şırnak Milletvekili Aday listesi;

1 HALİL TATAR

2 FİKRET KAYA

3 İDRİS BARKIN

4 BAHATTİN SEVEN

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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