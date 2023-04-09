MHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sinop Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Sinop Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sinop Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sinop Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sinop Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sinop Adayları listesi ve detaylar….
MHP SİNOP ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Sinop Milletvekili Aday listesi;
1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
2 HASAN ATAMAN