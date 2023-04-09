MHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Siirt Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Siirt Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Siirt Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Siirt Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Siirt Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Siirt Adayları listesi ve detaylar….
MHP SİİRT ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Siirt Milletvekili Aday listesi;
1 NECDET KAYRA
2 İSMAİL KESKİN
3 OKAN IŞIKTAŞ