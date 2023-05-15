MHP SEÇİM SONUÇLARI: MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP oy oranı nedir, hangi ilde kaç oy aldı?

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2023 MHP SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye geneli%99,38 açılan sandık sayısına göre, MHP %10,06 oy oranı ile 50 milletvekili çıkarmıştır. 2023 Genel Seçim sonuçlarını Haberler.com Seçim 2023 sayfasından detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

MHP yüzde 10,06 ile 50 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.37, vekil sayısı 321 ile temsil edecek. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MHP HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

MHP 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 10,06 ile 50 vekil çıkardı. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MHP HANGİ İLDE KAÇ OY ALDI?

2023 Genel Seçimleri MHP il il kaç oy aldığı ve hangi ilde kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek için Haberler.com Seçim 2023 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.