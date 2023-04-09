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MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları listesi ve detaylar….

MHP ŞANLIURFA ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Şanlıurfa Milletvekili Aday listesi;

1 İBRAHİM ÖZYAVUZ

2 HALİL BAKIŞ

3 HALİT YILDIZ

4 OSMAN MUTLU

5 MEHMET ARPACİ

6 MAHMUT POLAT

7 KEMAL GÜNEŞ

8 HAVVA BİRSEN DEGER

9 İSMAİL AKÇAKAYA

10 MUSTAFAAYĞIRCI

11 ALİ KURT

12 AHMET ERGÜN

13 HASAN KORUK

14 HAKKI KAYA

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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