Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları

MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları

Gündem Haberleri

MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesi!

MHP Bingöl Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bingöl Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bingöl Aday Adayları!MHP Bingöl Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bingöl Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bingöl Aday Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı listesi;

YUSUF EMRE KARADAŞ

ALİ KURT

İBRAHİM ÖZYAVUZ

ABDULKADİR AYHAN

MAHMUT NEDİM POLAT

HALİLBAKIŞ

MEHMETAKDENİZ

MUSTAFAAYĞIRCI

HALİT YILDIZ

MAHMUT SAYIK

İBRAHİM TÜRKMENOĞLU

HALİT KESKİN

OSMANMUTLU

HAKKIKAYA

HASANKORUK

KEMALGÜNEŞ

MEHMETARPACI

İBRAHİM DAŞ

FEYYAZ GÜNDOĞDU

İSMAİLÖZ

ÖMER VARAN

AHMETERGÜN

ENVER MANCI

AYŞEAKKAN

İSMAİLAKÇAKAYA

DENİZ ASİL

İSMAİLAKBULUT

HAVVA BİRSEN DEGER

ASLIYETKİNLER

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title