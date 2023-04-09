MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı listesi;
YUSUF EMRE KARADAŞ
ALİ KURT
İBRAHİM ÖZYAVUZ
ABDULKADİR AYHAN
MAHMUT NEDİM POLAT
HALİLBAKIŞ
MEHMETAKDENİZ
MUSTAFAAYĞIRCI
HALİT YILDIZ
MAHMUT SAYIK
İBRAHİM TÜRKMENOĞLU
HALİT KESKİN
OSMANMUTLU
HAKKIKAYA
HASANKORUK
KEMALGÜNEŞ
MEHMETARPACI
İBRAHİM DAŞ
FEYYAZ GÜNDOĞDU
İSMAİLÖZ
ÖMER VARAN
AHMETERGÜN
ENVER MANCI
AYŞEAKKAN
İSMAİLAKÇAKAYA
DENİZ ASİL
İSMAİLAKBULUT
HAVVA BİRSEN DEGER
ASLIYETKİNLER