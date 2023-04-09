MHP Samsun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Samsun Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Samsun Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Samsun Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Samsun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Samsun Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Samsun Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Samsun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Samsun Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Samsun Adayları listesi ve detaylar….
MHP SAMSUN ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Samsun Milletvekili Aday listesi;
1 İLYAS TOPSAKAL
2 ABDULLAH KARAPIÇAK
3 HÜSEYİN DEMİR
4 BERFİN KARA
5 YUNİS AKSU
6 YAŞAR DURSUN
7 İBRAHİM YÜKSEL
8 HAMİ KORKMAZLI
9 ABDÜLVAHİT VARDAR