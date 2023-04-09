MHP Sakarya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sakarya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Sakarya Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Sakarya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Sakarya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sakarya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sakarya Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Sakarya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Sakarya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Sakarya Adayları listesi ve detaylar….
MHP SAKARYA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Sakarya Milletvekili Aday listesi;
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
2 AHMET ZİYAAKAR
3 HÜSEYİN EKŞİ
4 SEZER ŞENGÖZ
5 YAŞAR AYGÜNEŞ
6 ŞÜKÜR SALİH
7 NESRİN BURNAZOĞLU
8 ALİ HALİL