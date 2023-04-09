MHP Rize Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Rize Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Rize Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Rize Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Rize Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Rize Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Rize Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Rize Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Rize Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Rize Adayları listesi ve detaylar….
MHP RİZE ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Rize Milletvekili Aday listesi;
1 RECEP BAKIRCI
2 REMZİ KUTANOĞLU
3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK