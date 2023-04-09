MHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Osmaniye Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Osmaniye Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Osmaniye Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Osmaniye Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Osmaniye Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Osmaniye Adayları listesi ve detaylar….
MHP OSMANİYE ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Osmaniye Milletvekili Aday listesi;
1 DEVLET BAHÇELİ
2 RUHİ ERSOY
3 HAKAN HAKKOYMAZ
4 ALİ FUAT KARDAŞ