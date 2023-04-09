MHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ordu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Ordu Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ordu Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ordu Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ordu Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ordu Adayları listesi ve detaylar….
MHP ORDU ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Ordu Milletvekili Aday listesi;
1 NACİ ŞANLITÜRK
2 EROL BAYRAM
3 DOĞUKAN AK
4 ALPASLAN TÜRKKAN
5 TUNCER USTA
6 AHMET TOPAL