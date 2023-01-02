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MHP'nin kaç milletvekili var? MHP milletvekili sayısı!

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MHP'nin kaç milletvekili var? MHP milletvekili sayısı!

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, MHP'nin kaç milletvekili var? MHP milletvekili sayısı! İşte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı!

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Mhp milletvekili sayısı! TBMM'de grubu bulunan partilerden Mhp'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, Mhp'nin kaç milletvekili var? MHP milletvekili sayısı! İşte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı haberimizde...

MHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

MHP'nin milletvekili sayısı 48'dir. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
  • Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
  • İYİ Parti: 37 milletvekili
  • Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
  • Demokrat Parti: 2 milletvekili
  • Memleket Partisi: 2 milletvekili
  • Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
  • Saadet Partisi: 1 milletvekili
  • Yenilik Partisi: 1 milletvekili
  • Zafer Partisi: 1 milletvekili
  • Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili

MHP'nin kaç milletvekili var? MHP milletvekili sayısı!

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