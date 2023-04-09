MHP Muş Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muş Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Muş Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Muş Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Muş Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muş Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Muş Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Muş Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muş Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Muş Adayları listesi ve detaylar….
MHP MUŞ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Muş Milletvekili Aday listesi;
1 LEVENT ÖZMEN
2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN
3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL