MHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muğla Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Muğla Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muğla Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Muğla Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Muğla Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Muğla Adayları listesi ve detaylar….
MHP MUĞLA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Muğla Milletvekili Aday listesi;
1 ÖZLEM BALCI
2 ERTUĞRUL AVCI
3 MEVLÜT KİRİŞ
4 ABDULKADİR TEKİN
5 ŞEVKET TOKUR
6 HİLMİ BAŞPINAR
7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER