MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları listesi ve detaylar….
MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Mersin Milletvekili Aday listesi;
1 LEVENT UYSAL
2 SERDAR SOYDAN
3 MUSTAFAAKIN
4 OLCAY KILAVUZ
5 MEHMET ŞAHİN
6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
7 MUSTAFA YAŞAR
8 KIVANÇ DERYA
9 ZEYNEL KORKMAZ
10 FERDA ER
11 FATİH ÖNGE
12 ALİ ARI
13 ALİ KAYA