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MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları!

MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Mersin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mersin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mersin Adayları listesi ve detaylar….

MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Mersin Milletvekili Aday listesi;

1 LEVENT UYSAL

2 SERDAR SOYDAN

3 MUSTAFAAKIN

4 OLCAY KILAVUZ

5 MEHMET ŞAHİN

6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7 MUSTAFA YAŞAR

8 KIVANÇ DERYA

9 ZEYNEL KORKMAZ

10 FERDA ER

11 FATİH ÖNGE

12 ALİ ARI

13 ALİ KAYA

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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