MHP Mersin adayı kim oldu? 2024 yerel seçimlerinde MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

Mhp Mersin adayı kim oldu? 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık partiler tarafından adaylar da açıklanmaya başlandı. Merak edilen adaylar arasında MHP Mersin adayı yer alıyordu. Peki, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte, MHP Mersin adayı haberimizde...

MHP MERSİN ADAYI KİM OLDU?

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.

MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

SERDAR SOYDAN KİMDİR?

16 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.