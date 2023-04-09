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MHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mardin Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları!

MHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mardin Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mardin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Mardin Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları listesi ve detaylar….

MHP MARDİN ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Mardin Milletvekili Aday listesi;

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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