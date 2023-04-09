MHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Manisa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Manisa Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Manisa Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Manisa Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Manisa Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Manisa Adayları listesi ve detaylar….
MHP MANİSA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Manisa Milletvekili Aday listesi;
1 ERKAN AKÇAY
2 ALİ UÇAK
3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK
4 MUSTAFA ÜNVEREN
5 GÜNGÖR DİNÇER
6 SEVAL BAŞKESEN
7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
8 NADİ SARI
9 DENİZ SEVİM
10 ÖZTÜRK DEMİR