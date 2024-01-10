MHP Manisa adayı kim oldu? 2024 yerel seçimlerinde MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

MHP Manisa adayı kim oldu? 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık partiler tarafından adaylar da açıklanmaya başlandı. Merak edilen adaylar arasında MHP Manisa adayı yer alıyordu. Peki, MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte, MHP Manisa adayı haberimizde...

MHP MANİSA ADAYI KİM OLDU?

MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu.

MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün 1960, Manisa doğumlu ,Türk siyasetçi ve mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

1960 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Manisa'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik sonrası kendi şirketini kurdu. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 2000-2008 yılları arası Manisaspor başkanlığı yaptı. Başkanlığı döneminde Manisaspor ilk defa 2005-2006 sezonunda Süper Lige çıkmıştır. İlk defa 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Manisa Büyükşehir belediye başkanı seçildi.