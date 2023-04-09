MHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Malatya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Malatya Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Malatya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Malatya Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Malatya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Malatya Adayları listesi ve detaylar….
MHP MALATYA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Malatya Milletvekili Aday listesi;
1 MEHMET CELAL FENDOĞLU
2 ÖMER EKİCİ
3 MESUT SAMANLI
4 SELMA ÇİÇEK
5 MUHSİN YİĞİT
6 UĞUR SEVİM