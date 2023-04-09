MHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kütahya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kütahya Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kütahya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kütahya Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kütahya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kütahya Adayları listesi ve detaylar….
MHP KÜTAHYA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kütahya Milletvekili Aday listesi;
1 AHMET ERBAŞ
2 MURAT GÜL
3 MEHMET DİNÇ
4 ARZU KURNAZ
5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR