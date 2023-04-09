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MHP Konya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Konya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Konya Adayları!

MHP Konya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Konya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Konya Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Konya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Konya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Konya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Konya Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Konya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Konya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Konya Adayları listesi ve detaylar….

MHP KONYA ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Konya Milletvekili Aday listesi;

1 MUSTAFA KALAYCI

2 KONUR ALP KOÇAK

3 CELİL ÇALIŞ

4 GÜZİDE ÇIPAN

5 HÜSEYİN KAVAS

6 BİLAL YİĞİT

7 MUSTAFA YAĞAN

8 MEHMET TURHAN

9 YASİN YAKAR

10 SALİH AKÇA

11 SONGÜL GİZEM YÜCEL

12 RAMAZAN UYAR

13 AYTEKİN MART

14 YAKUP KOCABAŞ

15 FATİH TOKLUCU

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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