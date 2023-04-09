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MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları!

MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları listesi!

MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları listesi ve detaylar….

MHP KOCAELİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kocaeli Milletvekili Aday listesi;

1 SAFFET SANCAKLI

2 YUDUM KAŞIKÇI

3 EMRE KÜLCÜ

4 HAKTAN KALINTAŞ

5 HASAN GALYAN

6 CELALETTİN YAYLAK

7 SERKAN GÜNAYDIN

8 HALİL MAYA

9 MURAT BALTA

10 HAVVA KÖSE

11 MUHTEREN ÇAY

12 HACI ERTAN

13 İSAARAZ

14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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