MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Adayları listesi ve detaylar….
MHP KOCAELİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kocaeli Milletvekili Aday listesi;
1 SAFFET SANCAKLI
2 YUDUM KAŞIKÇI
3 EMRE KÜLCÜ
4 HAKTAN KALINTAŞ
5 HASAN GALYAN
6 CELALETTİN YAYLAK
7 SERKAN GÜNAYDIN
8 HALİL MAYA
9 MURAT BALTA
10 HAVVA KÖSE
11 MUHTEREN ÇAY
12 HACI ERTAN
13 İSAARAZ
14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ