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MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!

MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!

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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kocaeli Milletvekili Aday Adayı listesi;

1. Abdülkadir Danışmaz

2. Abdülkadir Koray Yener

3. Ali Osman Ayaz

4. Aydın Ünlü

5. Celalettin Yaylak

6. Cevdet Dereci

7. Dündar Polat

8. Ekrem Yılmaz

9. Emre Külcü

10. Gönül Üremiş

11. Gürcan Kolay

12. Hacı Ertan

13. Haktan Kalıntaş

14. Halil Maya

15. Halil Özkan Özkara

16. Hasan Galyan

17. Havva Köse

18. Hilal Elmas

19. İsa Araz

20. Kader Garipoğlu

21. Muhteren Çay

22. Murat Balta

23. Murat Kula

24. Münip Ağyar

25. Nedret Aşçi

26. Rıza Ağda

27. Saffet Sancaklı

28. Salih Türk

29. Serkan Günaydın

30. Sezgin Esmer

31. Tayfun Tosun

32. Yudum Kaşıkçı

33. Yunus Emre Kurt

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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