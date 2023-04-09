MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kocaeli Milletvekili Aday Adayı listesi;
1. Abdülkadir Danışmaz
2. Abdülkadir Koray Yener
3. Ali Osman Ayaz
4. Aydın Ünlü
5. Celalettin Yaylak
6. Cevdet Dereci
7. Dündar Polat
8. Ekrem Yılmaz
9. Emre Külcü
10. Gönül Üremiş
11. Gürcan Kolay
12. Hacı Ertan
13. Haktan Kalıntaş
14. Halil Maya
15. Halil Özkan Özkara
16. Hasan Galyan
17. Havva Köse
18. Hilal Elmas
19. İsa Araz
20. Kader Garipoğlu
21. Muhteren Çay
22. Murat Balta
23. Murat Kula
24. Münip Ağyar
25. Nedret Aşçi
26. Rıza Ağda
27. Saffet Sancaklı
28. Salih Türk
29. Serkan Günaydın
30. Sezgin Esmer
31. Tayfun Tosun
32. Yudum Kaşıkçı
33. Yunus Emre Kurt