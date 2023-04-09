MHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırşehir Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kırşehir Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırşehir Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırşehir Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırşehir Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırşehir Adayları listesi ve detaylar….
MHP KIRŞEHİR ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kırşehir Milletvekili Aday listesi;
1- ALİ AYDIN AKPINAR
2- MEHMET AY