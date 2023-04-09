MHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırklareli Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırklareli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırklareli Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları listesi ve detaylar….
MHP KIRKLARELİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kırklareli Milletvekili Aday listesi;
1- NUR AYBÜKE BAYBAŞ
2- GAMZE BOZDEMİR
3- ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT