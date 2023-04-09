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MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırıkkale Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları!

MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırıkkale Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırıkkale Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları listesi!

Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunulduYeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları!CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kırıkkale Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları listesi ve detaylar….

MHP KIRIKKALE ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kırıkkale Milletvekili Aday listesi;

1 HALİL ÖZTÜRK

2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3 MENDERES ERAY

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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