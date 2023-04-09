MHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kilis Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kilis Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kilis Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları listesi ve detaylar….
MHP KİLİS ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kilis Milletvekili Aday listesi;
1 MUSTAFA DEMİR
2 FATİH KAYA