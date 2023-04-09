Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!

MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!

Gündem Haberleri

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları listesi!

CHP Milletvekili Aday Listesini Ysk'ye Sundu, İşte Tam ListeCHP Milletvekili Aday Listesini Ysk'ye Sundu, İşte Tam Liste
Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Çakmaklı, partisinden istifa ettiEski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Çakmaklı, partisinden istifa etti
MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları listesi ve detaylar….

MHP KAYSERİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kayseri Milletvekili Aday listesi;

1 İSMAİL ÖZDEMİR

2 MUSTAFA BAKİ ERSOY

3 ADNAN İNCETOPRAK

4 METE KURT

5 MÜLAYİM GÜL AKARSU

6 ERGÜN ERYILMAZ

7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ

8 KAYHAN SARAÇ

9 MUSTAFA BOZKURT

10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title