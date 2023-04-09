MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları listesi ve detaylar….
MHP KAYSERİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kayseri Milletvekili Aday listesi;
1 İSMAİL ÖZDEMİR
2 MUSTAFA BAKİ ERSOY
3 ADNAN İNCETOPRAK
4 METE KURT
5 MÜLAYİM GÜL AKARSU
6 ERGÜN ERYILMAZ
7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ
8 KAYHAN SARAÇ
9 MUSTAFA BOZKURT
10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR