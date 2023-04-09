MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları listesi!