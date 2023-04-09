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MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!

MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları listesi ve detaylar….

MHP KASTAMONU ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kastamonu Milletvekili Aday listesi;

1 EMİN ÇINAR

2 ALPEREN ÖZMEN

3 ENGİN UZUNER

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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