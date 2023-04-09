MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları listesi ve detaylar….
MHP KAHRAMANMARAŞ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Kahramanmaraş Milletvekili Aday listesi;
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA
2 TURAN ŞAHİN
3 ERTUĞRUL DOĞAN
4 ÖMER ÖZKAN
5 AZİZ KÖMÜRCÜ
6 HÜSEYİN ÇİÇEK
7 SERMET YILDIZ
8 MESUT ÇAKAR