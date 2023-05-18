28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından MHP kaç millet vekili çıkardı? Ve MHP milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem MHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, MHP milletvekili sayısı ve MHP milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem MHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde MHP toplamda 50 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan toplamda 322 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI

28. DÖNEM MHP MİLLETVEKİLLERİ KİM?

ADANA

Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy

AFYONKARAHİSAR

Mehmet Tayzak

AKSARAY

Ramazan Kaşlı

ANKARA 1. BÖLGE

Mevlüt Karakaya

ANKARA 2. BÖLGE

Sadir Durmaz

ANKARA 3. BÖLGE

Yaşar Yıldırım

ANTALYA

Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun

BALIKESİR

Ekrem Gökay Yüksel

BOLU

İsmail Akgül

BURSA 1. BÖLGE

İsmet Büyükataman

BURSA 2. BÖLGE

Fevzi Zırhoğlu

ÇANKIRI

Pelin Yılık

ÇORUM

Vahit Kayrıcı

ELAZIĞ

Semih Işıkver

ERZURUM

Kamil Aydın

GAZİANTEP

Sermet Atay

GİRESUN

Ertuğrul Gazi Konal

GÜMÜŞHANE

Musa Küçük

HATAY

Lütfi Kaçıkçı

ISPARTA

Hasan Basri Sönmez

İSTANBUL 1. BÖLGE

Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

İSTANBUL 2. BÖLGE

Celal Aydın

İSTANBUL 3. BÖLGE

Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu

İZMİR 2. BÖLGE

Tamer Osmanağaoğlu

KAHRAMANMARAŞ

Zülal Karakoç Dobra, Turan Şahin

KAYSERİ

İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

KIRIKKALE

Halil Öztürk

KİLİS

Mustafa Demir

KOCAELİ

Saffet Sancaklı

KONYA

Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak

KÜTAHYA

Ahmet Erbaş

MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erhan Akçay

MERSİN

Levent Uysal

NEVŞEHİR

Filiz Kılıç

NİĞDE

Cumali İnce

ORDU

Naci Şanlıtürk

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA

Muhammet Levent Bülbül

SAMSUN

İlyas Topsakal

SİVAS

Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

İbrahim Özyavuz

TOKAT

Yücel Bulut

YOZGAT

İbrahim Ethem Sedef