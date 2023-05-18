MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem MHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından MHP kaç millet vekili çıkardı? Ve MHP milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem MHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, MHP milletvekili sayısı ve MHP milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, MHP kaç milletvekili çıkardı? MHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem MHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde MHP toplamda 50 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan toplamda 322 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.
28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI
28. DÖNEM MHP MİLLETVEKİLLERİ KİM?
ADANA
Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Tayzak
AKSARAY
Ramazan Kaşlı
ANKARA 1. BÖLGE
Mevlüt Karakaya
ANKARA 2. BÖLGE
Sadir Durmaz
ANKARA 3. BÖLGE
Yaşar Yıldırım
ANTALYA
Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun
BALIKESİR
Ekrem Gökay Yüksel
BOLU
İsmail Akgül
BURSA 1. BÖLGE
İsmet Büyükataman
BURSA 2. BÖLGE
Fevzi Zırhoğlu
ÇANKIRI
Pelin Yılık
ÇORUM
Vahit Kayrıcı
ELAZIĞ
Semih Işıkver
ERZURUM
Kamil Aydın
GAZİANTEP
Sermet Atay
GİRESUN
Ertuğrul Gazi Konal
GÜMÜŞHANE
Musa Küçük
HATAY
Lütfi Kaçıkçı
ISPARTA
Hasan Basri Sönmez
İSTANBUL 1. BÖLGE
Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter
İSTANBUL 2. BÖLGE
Celal Aydın
İSTANBUL 3. BÖLGE
Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu
İZMİR 2. BÖLGE
Tamer Osmanağaoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Zülal Karakoç Dobra, Turan Şahin
KAYSERİ
İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy
KIRIKKALE
Halil Öztürk
KİLİS
Mustafa Demir
KOCAELİ
Saffet Sancaklı
KONYA
Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak
KÜTAHYA
Ahmet Erbaş
MALATYA
Mehmet Celal Fendoğlu
MANİSA
Erhan Akçay
MERSİN
Levent Uysal
NEVŞEHİR
Filiz Kılıç
NİĞDE
Cumali İnce
ORDU
Naci Şanlıtürk
OSMANİYE
Devlet Bahçeli
SAKARYA
Muhammet Levent Bülbül
SAMSUN
İlyas Topsakal
SİVAS
Ahmet Özyürek
ŞANLIURFA
İbrahim Özyavuz
TOKAT
Yücel Bulut
YOZGAT
İbrahim Ethem Sedef
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023