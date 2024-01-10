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MHP İzmir adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İzmir adayı kim?mı?

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Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, MHP İzmir adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İzmir adayı kim?

Mhp, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. Mhp, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi. Peki, MHP İzmir adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İzmir adayı kim?

MHP İZMİR ADAYI AÇIKLADI MI?

Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:

1. Manisa - Cengiz Ergün

2. Mersin - Serdar Soydan

Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:

1. Amasya - Bayram Çelik

2. Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

3. Bayburt - Hükmü Pekmezci

4. Çankırı - İsmail Hakkı Esen

5. Erzincan - Bekir Aksun

6. Karabük - Rafet Vergili

7. Karaman - Savaş Kalaycı

8. Kastamonu - Yüksek Aydın

9. Kütahya - Alim Işık

10. Nevşehir - Adnan Doğu

11. Niğde - Hamdi Doğan

12. Osmaniye - İbrahim Çenet

MHP İzmir için aday açıklaması yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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