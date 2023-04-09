MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları listesi!