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MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları

MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları listesi!

MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!MHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kastamonu Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları listesi ve detaylar….

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İzmir 2. Bölge Milletvekili Aday listesi;

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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