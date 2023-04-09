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MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili İzmir 1. Bölge Adayları

MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili İzmir 1. Bölge Adayları

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İzmir 1. Bölge Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İzmir 1. Bölge Adayları listesi ve detaylar….

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İzmir 1. Bölge Milletvekili Aday listesi;

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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