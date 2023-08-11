MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" sözleriyle yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. Siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar ise soruyor MHP - İYİ PARTİ İttifak mı kuruyor, birleşiyor mu? Devlet Bahçeli MHP ve İYİ PARTİ ittifak açıklaması nedir? İşte detaylar…

Mhp - İYİ PARTİ ittifakı gündemde en çok konuşulan konular arasında. İYİ PARTİ cephesinden Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" ifadesini kullandı. Şimdi vatandaşların en çok araştırdığı konu MHP - İYİ PARTİ İttifak mı kuruyor, birleşiyor mu? Devlet Bahçeli MHP ve İYİ PARTİ ittifak açıklaması nedir? Oldu. İşte son gelişmeler…

MHP - İYİ PARTİ İTTİFAK MI KURUYOR, BİRLEŞİYOR MU?

İyi Parti kuruluş aşamasında MHP'den birçok eski isimle kuruldu. Milliyetçi duruşu benimseyen parti MHP'den koptuktan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından sık sık "Evinize dönün" mesajları verildi. İYİ Parti bu mesajları redderek geçtiğimiz son seçimde Millet İttifakı içerisinde yer aldı. Bugün ise haber merkezleri düşen yeni bir bilgide MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye ittifak çağrısı paylaşıldı. Mesajda, "Sayın Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı. MHP'nin ittifak çağrısına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi. İki partininde birbirine yeşil ışık yaktığı görülürken birleşme iddiaları yeniden gündeme geldi. Önümüzdeki yerel seçimlerde milliyetçi bir ittifak yaratma planı gündemde dolaşıyor.

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İYİ Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP'den davet geldi. Bu davetin kabul edilip edilmeyeceği ileriki günlerde belli olacak.

DEVLET BAHÇELİ MHP VE İYİ PARTİ İTTİFAK AÇIKLAMASI NEDİR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

Cnn Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. pic.twitter.com/W6PhIzF6ve — İsmail ÖZDEMİR ???? (@ismailozdemirrr) August 10, 2023

İYİ PARTİ MHP İLE İTTİFAK KURMAK İSTİYOR MU, SICAK BAKIYOR MU?

İYİ Parti'nin bu çağrıya vereceği yanıt büyük merak konusu olurken, parti adına ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.

TÜRKKAN: HERKES 26 AĞUSTOS'U BEKLESİN

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in yapacağı açıklamayı işaret ederek "Herkes 26 Ağustosu beklesin..!" ifadelerini kullandı.