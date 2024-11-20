MHP istifa eden vekiller kim?

Milliyetçi Hareket Partisi'nde ( Mhp ) istifa depremi yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, MHP istifa eden vekiller kim?

MHP İSTİFA EDEN VEKİLLER KİM?

MHP'de parti içinde devam eden inceleme sonucu istifası istenen 3 vekilin istifası kabul edildi.

Haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibinceIspartaMilletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"