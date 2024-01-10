MHP İstanbul adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İstanbul adayı kim?
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, MHP İstanbul adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İstanbul adayı kim?
Mhp, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. Mhp, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi. Peki, MHP İstanbul adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İstanbul adayı kim?
MHP İSTANBUL ADAYI AÇIKLADI MI?
Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.
Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:
1. Manisa - Cengiz Ergün
2. Mersin - Serdar Soydan
Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:
1. Amasya - Bayram Çelik
2. Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
3. Bayburt - Hükmü Pekmezci
4. Çankırı - İsmail Hakkı Esen
5. Erzincan - Bekir Aksun
6. Karabük - Rafet Vergili
7. Karaman - Savaş Kalaycı
8. Kastamonu - Yüksek Aydın
9. Kütahya - Alim Işık
10. Nevşehir - Adnan Doğu
11. Niğde - Hamdi Doğan
12. Osmaniye - İbrahim Çenet
MHP İstanbul için aday açıklaması yapmadı.