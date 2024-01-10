MHP İstanbul adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İstanbul adayı kim?

Mhp, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. Mhp, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi. Peki, MHP İstanbul adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP İstanbul adayı kim?

MHP İSTANBUL ADAYI AÇIKLADI MI?

Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:

1. Manisa - Cengiz Ergün

2. Mersin - Serdar Soydan

Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:

1. Amasya - Bayram Çelik

2. Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

3. Bayburt - Hükmü Pekmezci

4. Çankırı - İsmail Hakkı Esen

5. Erzincan - Bekir Aksun

6. Karabük - Rafet Vergili

7. Karaman - Savaş Kalaycı

8. Kastamonu - Yüksek Aydın

9. Kütahya - Alim Işık

10. Nevşehir - Adnan Doğu

11. Niğde - Hamdi Doğan

12. Osmaniye - İbrahim Çenet

MHP İstanbul için aday açıklaması yapmadı.