MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları listesi ve detaylar….
MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday listesi;
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFAALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 MEHMET GÜRBÜZ
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN