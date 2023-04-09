Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!

Gündem Haberleri

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları listesi ve detaylar….

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday listesi;

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFAALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title