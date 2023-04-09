MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları listesi ve detaylar….
MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday listesi;
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUBAAKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ