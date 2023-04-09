MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları!

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları listesi!