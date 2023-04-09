MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları listesi ve detaylar….
MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday listesi;
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 OKAN ERTORUN