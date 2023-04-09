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MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları!

MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları listesi ve detaylar….

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday listesi;

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 OKAN ERTORUN

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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