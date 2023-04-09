MHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Iğdır Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Iğdır Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Iğdır Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Iğdır Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Iğdır Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Iğdır Adayları listesi ve detaylar….
MHP IĞDIR ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Iğdır Milletvekili Aday listesi;
1 YAŞAR KARADAĞ
2 İBRAHİM DİZMAN