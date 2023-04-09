MHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hatay Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hatay Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hatay Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları listesi ve detaylar….
MHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Hatay Milletvekili Aday listesi;
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI
2 İSMAİL BAŞAR
3 MEHMET BİLGİLİ
4 HÜSEYİN ZAROĞLU
5 HÜSEYİN AKGÖL
6 AHMET GEDİK
7 NİGAR ÖZER
8 UYGAR POLAT
9 HASAN KENDİR
10 YUNUS TÜRK
11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM