MHP hangi ittifakta? MHP Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde MHP hangi ittifakta oldu. Peki, MHP hangi ittifakta?